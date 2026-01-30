Aprueban $195 millones del BID para ampliar y modernizar el aeropuerto internacional

Día a Día News

ElSalvador–La Asamblea Legislativa ratificó un préstamo por $195 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a la segunda fase de modernización del Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero, proyecto que ejecutará la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).

El acuerdo fue aprobado con 56 votos y permitirá ampliar la terminal de pasajeros, construir una nueva calle de rodaje, extender la plataforma de aeronaves y levantar nuevos edificios de estacionamiento y servicios de emergencia.

De acuerdo con el decreto, la inversión también contempla seis nuevas salas de espera con iluminación natural, áreas de doble altura y mayor absorción acústica. Además, se incorporarán seis puentes de abordaje adicionales, con lo que el aeropuerto contará con un total de 25.

Las obras incluirán un nuevo pasillo de circulación en el tercer nivel para separar el flujo de pasajeros que arriban y los que salen, con el objetivo de agilizar el tránsito interno. Asimismo, se prevé una nueva sala VIP de 890 metros cuadrados, áreas comerciales y espacios para restaurantes.

La ampliación de la plataforma permitirá el estacionamiento de tres aeronaves adicionales, incluyendo aviones de cabina ancha, lo que favorecerá la apertura de nuevas rutas y horarios desde El Salvador.

El préstamo fue gestionado tras la autorización otorgada por la Asamblea el 18 de diciembre de 2025 y formalizado el 13 de enero de 2026. Con este proyecto, el Gobierno busca fortalecer la conectividad aérea, mejorar la atención a los pasajeros y dinamizar la economía nacional, especialmente el sector turístico.

