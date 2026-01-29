EEUU y El Salvador sellan acuerdo para eliminar el arancel del 10 % a las exportaciones salvadoreñas

Día a Día News

ElSalvador–El Salvador y Estados Unidos firmaron un Acuerdo sobre Comercio Recíproco que elimina el arancel del 10 % a las exportaciones salvadoreñas, una medida que busca fortalecer los vínculos económicos y ampliar el acceso de productos nacionales al mercado estadounidense.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, destacó que este pacto consolida la relación comercial entre ambos países. Por su parte, el presidente Nayib Bukele celebró el acuerdo como “el primero de su tipo en el hemisferio occidental”, subrayando su alcance histórico.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, explicó que el convenio forma parte de la política del presidente Donald Trump de construir “un nuevo orden comercial” que impulse los intereses económicos y de seguridad de su país. Según Greer, el tratado “fortalecerá los mercados para las exportaciones estadounidenses y reducirá barreras para productores y trabajadores”.

La embajadora salvadoreña en Washington, Milena Mayorga, resaltó que el acuerdo fue posible gracias a la “estrecha relación” entre ambos mandatarios.

De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR), Estados Unidos se mantuvo como el principal socio comercial de El Salvador en 2025, con una participación del 32.4 % y exportaciones que alcanzaron los $2,086 millones, un 2.3 % menos que el año anterior.

Antecedentes del acuerdo

El convenio da continuidad a los anuncios realizados en noviembre de 2025, cuando ambos gobiernos confirmaron la eliminación del arancel del 10 % a productos salvadoreños que no pueden producirse en cantidades suficientes en territorio estadounidense.

En esa etapa se incluyeron compromisos para simplificar procesos en sectores considerados estratégicos, como el farmacéutico y el de dispositivos médicos.

El Consejo Nacional de Organizaciones Textiles (NCTO, por sus siglas en inglés) celebró la firma, señalando que fortalecerá la cadena de coproducción textil entre Estados Unidos y El Salvador, respaldando miles de empleos en la región.

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) también valoró el acuerdo como una oportunidad para mejorar el clima de inversión, facilitar el comercio y promover la creación de más fuentes de trabajo.

En el acto de firma participaron la ministra María Luisa Hayem, la embajadora Milena Mayorga y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

