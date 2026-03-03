Bad Gyal presenta una reinterpretación de “Rumba de Barcelona”

La cantante y compositora internacional Bad Gyal transformó su aparición en los Premios Goya 2026, celebrados el sábado en Barcelona, en una declaración de amor a la ciudad Condal, a pocos días del lanzamiento de su próximo segundo álbum de estudio, “Más Cara”.

Bad Gyal presentó una reinterpretación de “Rumba de Barcelona”, el clásico de Gato Pérez, partiendo de la esencia original de la rumba como un género nacido en la calle. Esta nueva versión, producida por Cromo X (productor ejecutivo de su inminente disco Más Cara), traslada ese legado a una dimensión contemporánea, respetando su raíz mientras la proyecta hacia el presente sonoro de la ciudad. Acompañada sobre el escenario por Arrels de Gràcia, trasladó ese espíritu a una perspectiva contemporánea, representando a la nueva generación creativa que hoy define la ciudad y que forma parte esencial de su identidad artística. Con esta actuación, Bad Gyal rindió homenaje a la tradición musical barcelonesa mientras destacaba el panorama cultural actual de la ciudad durante uno de los eventos televisivos más vistos del país.

Su conexión con Barcelona también se reflejó en el estilismo. Sobre el escenario, Bad Gyal lució un diseño de la marca barcelonesa Paloma Wool, mostrando su continuo apoyo al talento local desde una plataforma global. Horas antes, la artista desfiló por la alfombra roja vestida de Ludovic de Saint Sernin, destacando una vez más entre las figuras más notables de la noche y reforzando su influencia no solo en la música, sino también dentro del panorama cultural actual.

La actuación marca un nuevo hito en la trayectoria de Bad Gyal, quien continúa ampliando su impacto y llevando el imaginario cultural de Barcelona a escenarios cada vez más grandes, justo antes de una nueva etapa musical que verá la luz en los próximos días.

De cara al lanzamiento del álbum, también se reveló el tracklist completo de “Más Cara”, confirmando un amplio listado de colaboraciones que demuestra la ambición del proyecto. Figuras internacionales como De La Rose, J Álvarez, Jadiel El Incomparable, Jenny “La Sexy Voz”, Maureen & 8belial y Victor Mendivil se suman a las colaboraciones previamente anunciadas junto a Chencho Corleone y Ozuna, anticipando un proyecto que refuerza su posición como una de las voces más influyentes de su generación.

