Artemis II: NASA alista misión tripulada para rodear la Luna y podrá observarse desde El Salvador

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La NASA mantiene todo preparado para el lanzamiento de la misión Artemis II, considerada el regreso de vuelos tripulados a la órbita lunar tras más de cinco décadas.

El despegue está programado para este miércoles a las 4:24 de la tarde, hora de El Salvador, aunque la agencia espacial advirtió que la ejecución dependerá de las condiciones meteorológicas en el sitio de lanzamiento, ubicado en el Centro Espacial Kennedy.

Lanzamiento visible en la región

De acuerdo con los horarios establecidos, el evento podrá ser observado en países de Centroamérica durante la tarde, siempre que el clima lo permita. La transmisión oficial estará disponible a través de NASA+ y NASA TV, donde se incluirá el conteo regresivo y la cobertura completa del lanzamiento.

La misión estará integrada por los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen.

El objetivo es realizar un vuelo alrededor de la Luna sin aterrizaje, marcando el primer viaje tripulado a ese entorno desde la misión Apolo 17. La misión tendrá una duración aproximada de diez días.

La cuenta regresiva inició el lunes con una probabilidad mayoritaria de condiciones favorables. No obstante, la NASA señaló que factores como vientos fuertes o nubosidad podrían obligar a reprogramar el lanzamiento.

En caso de suspensión, existen fechas alternativas hasta el 6 de abril. De no concretarse en ese periodo, la siguiente ventana disponible sería a finales de mes.

Alcance de la misión

Artemis II será el segundo paso del programa Artemis, tras el vuelo no tripulado de 2022. Además de validar sistemas y maniobras, permitirá que la tripulación observe la cara oculta de la Luna y se aleje a una distancia mayor a la registrada en misiones anteriores.

La misión también forma parte de un plan más amplio que contempla futuras expediciones con aterrizaje y el desarrollo de infraestructura permanente en el satélite natural.

El programa Artemis busca establecer una presencia sostenida en la Luna en los próximos años. Dentro de este esquema, la NASA ha planteado misiones posteriores que incluirán alunizajes y la instalación de hábitats, en medio de una competencia internacional por el regreso al satélite terrestre.

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