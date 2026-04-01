Avanza el montaje de megaalfombra en San Salvador con más de 1,500 participantes

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ElSalvador–La Alcaldía de San Salvador Centro, a través de su Secretaría de Cultura, comenzó la elaboración de una megaalfombra en el Centro Histórico, como parte de las actividades tradicionales de Semana Santa.

De acuerdo con autoridades municipales, más de 1,500 personas, entre empleados y ciudadanos, participan en distintos turnos en el proceso, que incluye la colocación de sal en moldes y diseños previamente definidos.

El subdirector del distrito de Ciudad Delgado, Elmer Grande, indicó que el recorrido de la alfombra inicia en la Plaza Libertad, donde el primer tramo está dedicado a elementos religiosos vinculados a la parroquia El Calvario y la Catedral Metropolitana de San Salvador.

Según lo detallado, la obra incorpora representaciones culturales y religiosas, con el objetivo de reflejar tradiciones propias de la Semana Santa salvadoreña.

Las autoridades señalaron que esta actividad forma parte de las iniciativas para fortalecer el atractivo del Centro Histórico y promover expresiones culturales vinculadas a la identidad del país.

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