El presidente Bukele cierra 2025 con 90 % de aprobación según Cid Gallup

Día a Día News

ElSalvador–El presidente Nayib Bukele finaliza 2025 con una aprobación del 90 %, según la más reciente encuesta de opinión nacional de Cid Gallup, presentada este miércoles por el gerente general de la firma, Luis Haug, en el programa Frente a Frente.

El estudio, realizado a 1,200 personas vía telefónica, muestra un aumento de tres puntos respecto a septiembre pasado, cuando la aprobación era del 87 %. Además, el 88 % de los encuestados expresó sentirse orgulloso de tener a Bukele como presidente, el nivel más alto en las últimas siete mediciones.

“Se sigue en un ambiente muy positivo. En esta época se están inaugurando obras, hay alegría y un dinamismo que no se veían en años anteriores”, comentó Haug durante la presentación.

La encuesta también evaluó la percepción ciudadana sobre el rumbo del país, con un 85 % de aprobación hacia la dirección que lleva El Salvador bajo la actual administración. En materia de seguridad, el régimen de excepción continúa recibiendo respaldo casi unánime: el 96 % de los salvadoreños calificó positivamente el trabajo del Gobierno en ese ámbito.

Haug destacó que la mayoría de los entrevistados mencionó algún logro de la gestión actual, principalmente en educación y salud. “En educación, se reconoce el programa Dos Escuelas por Día y, en salud, la aplicación Doctor SV como avances concretos”, señaló.

Según los resultados, el 60 % de los encuestados considera que Bukele gobierna para todos los salvadoreños, el 20 % opina que lo hace para los más pobres, mientras que solo el 13 % cree que su gestión favorece a los más ricos.

Respecto a la confianza en sus promesas, el 88 % dijo creer que el presidente cumplirá con sus compromisos y contribuirá a resolver los problemas familiares de la población.

Haug subrayó que el mandatario ha mantenido niveles de apoyo “inusualmente altos” durante sus seis años de gobierno. “Nueve de cada diez personas aprueban su gestión. Son cifras que en otros países solo se han visto en momentos excepcionales, como en Estados Unidos tras el 11 de septiembre”, explicó.

El gerente también resaltó el componente emocional detrás de la aprobación. “Casi nueve de cada diez personas sienten orgullo de tener a Bukele como presidente. Ven que ha puesto a El Salvador en el mapa del mundo. Antes se conocía por las pandillas; ahora se percibe con una imagen positiva”, puntualizó.

Con estos resultados, Cid Gallup reafirma la estabilidad del respaldo ciudadano hacia Bukele y su administración, que cierra el año con sus índices más altos de confianza, orgullo y percepción positiva desde el inicio de su mandato.

Compartir esta nota