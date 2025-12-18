Asamblea aprueba Presupuesto General 2026 por $10,555.5 millones

Día a Día News

ElSalvador--La Asamblea Legislativa aprobó este jueves el Presupuesto General del Estado 2026 por un monto total de $10,555.5 millones, junto con la Ley de Salarios, tras realizar ajustes de última hora que incluyeron una reducción de $164.2 millones al Órgano Judicial.

Los recursos serán redirigidos a ministerios como Educación, Salud, Agricultura, Obras Públicas y Hacienda.

Con 57 votos a favor de Nuevas Ideas y sus aliados, la plenaria ratificó el dictamen que deja el presupuesto del Órgano Judicial en $369.2 millones, frente a los $533.4 millones solicitados originalmente. Los fondos recortados fueron distribuidos así: Educación ($40 millones), Salud ($20 millones), Agricultura ($23.3 millones), Obras Públicas ($50 millones) y Hacienda ($30.8 millones).

En el documento leído por el diputado Giovanny Zaldaña, también se incorporaron nuevos beneficiarios en la lista de organizaciones sin fines de lucro, elevando su asignación total a $11.5 millones.

Entre las adiciones figuran la Fundación FUCAES, adscrita al Ministerio de Agricultura, con $400,000, y tres instituciones religiosas: Parroquia Santa Catarina de Alejandría (Usulután, $75,000), Parroquia Santiago Apóstol (Conchagua, $175,000) y la Asociación Prorrestauración de la Catedral de Santa Ana ($69,560).

El presupuesto, según el oficialismo, mantiene el equilibrio financiero por segundo año consecutivo y no contempla brecha presupuestaria ni endeudamiento adicional.

Los ingresos provendrán de recaudación interna y cooperación no reembolsable. El aumento respecto al presupuesto 2025 es de $892.6 millones, equivalente a un 9.2 % de crecimiento interanual.

Durante el debate, los diputados de Nuevas Ideas defendieron la redistribución argumentando que responde a las capacidades financieras del país y prioriza sectores sociales clave. El jefe de fracción, Christian Guevara, sostuvo que el proceso fue “técnico y transparente”, contrario a legislaturas anteriores, donde —según dijo— se negociaban fondos con “oenegés fachada”.

Sin embargo, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra y calificó el presupuesto de “inconstitucional”, al afirmar que la reforma que eliminó el 6 % fijo para la Corte Suprema aún no ha sido publicada en el Diario Oficial. Además, denunció falta de transparencia y rendición de cuentas, recordando que el presupuesto 2025 fue modificado 45 veces durante el año.

Desde Arena, los diputados Francisco Lira y Marcela Villatoro también criticaron el recorte judicial. Lira señaló que el plan financiero “solo existe en papel” y que la reducción al Órgano Judicial busca “chantajearlo”, mientras Villatoro acusó al oficialismo de “mentir” al prometer que el recorte no afectaría a ese poder del Estado.

Pese a las críticas, la bancada oficialista respaldó el documento afirmando que los fondos permitirán mantener programas de seguridad, educación, infraestructura y primera infancia durante 2026.

Con esta aprobación, el país inicia el próximo ejercicio fiscal con un presupuesto balanceado y un fuerte énfasis en áreas sociales y proyectos públicos, pero también con un debate abierto sobre la independencia presupuestaria del Órgano Judicial y la transparencia en el manejo de los recursos.

Compartir esta nota