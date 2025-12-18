Médicos de DoctorSV alcanzan 93 % de precisión diagnóstica gracias a inteligencia artificial

Día a Día News

ElSalvador–El sistema de salud público de El Salvador ha logrado un avance importante con la plataforma DoctorSV, que utiliza inteligencia artificial (IA) para asistir a médicos y alcanzar una precisión diagnóstica validada del 93 %, informó el presidente Nayib Bukele.

Presentada en noviembre pasado, DoctorSV ha revolucionado la atención médica al integrar IA con la práctica clínica diaria. Actualmente, más de 1,400 médicos generales usan la aplicación, que permite realizar hasta 10,000 consultas diarias, agilizando la programación de citas, las cuales se concretan en promedio entre 10 y 30 minutos.

Durante un encuentro con Eduardo López, presidente de Google Cloud para América Latina, el mandatario destacó que la precisión de los diagnósticos con esta tecnología supera incluso la de países desarrollados como Japón. La plataforma fue entrenada con amplios contenidos médicos, lo que ha permitido elevar la efectividad del sistema hasta niveles récord.

López resaltó que la IA no solo ayuda a diagnosticar con exactitud, sino que también aprende de las enfermedades presentes en el país, creando un mapa epidemiológico que facilitará la anticipación y manejo de futuras epidemias. Esto representa un avance sin precedentes en la región.

Además, la automatización de procesos y el uso de IA optimizan los recursos del Ministerio de Salud, lo que contribuirá a reducir costos y mejorar la calidad de atención para los pacientes salvadoreños.

El presidente Bukele reafirmó la apuesta por la innovación tecnológica para fortalecer el sistema de salud y garantizar servicios accesibles y de alto nivel a la población.

