Crecer despide el año junto a sus pensionados

Crecer, empresa líder en ahorro e inversión, celebró su Concierto Bailable 2025, una de las actividades más emblemáticas del Club de Pensionados Crecer. Este evento anual rinde homenaje a sus clientes pensionados y representa el compromiso continuo de la institución con su bienestar integral, promoviendo espacios de convivencia, alegría y desarrollo personal.

Más de mil asistentes se reunieron en el Complejo Polideportivo de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas (UCA) para disfrutar de una velada inolvidable, llena de música, baile y sorpresas, al ritmo de la reconocida Orquesta Premier. El encuentro fue exclusivo para pensionados Crecer, quienes pudieron solicitar su pase doble gratuito en las agencias de la institución a nivel nacional.

“En Crecer trabajamos cada día para que nuestros pensionados vivan esta etapa con plenitud. Nuestro

Concierto Bailable simboliza un compromiso con su bienestar integral, porque creemos que el bienestar financiero también se refleja en la salud emocional y en la calidad de las relaciones que construyen”, expresó Ingrid Rodas, Gerente de Clientes y Marca de Crecer.

Fomentando el bienestar integral

El Club de Pensionados Crecer continúa consolidándose como una comunidad activa que impulsa el

desarrollo integral de sus miembros. A través de una amplia agenda de actividades que incluye cursos

virtuales, talleres prácticos, charlas de salud, clases de baile y excursiones nacionales, la institución promueve la participación, el aprendizaje continuo y el fortalecimiento del bienestar emocional y social

de los pensionados.

Durante 2025, el Club ha logrado importantes resultados en beneficio de sus afiliados, entre ellos:

Más de 7 mil participantes en actividades presenciales y virtuales.

El fortalecimiento del programa “Conectados: la tecnología como parte de tu vida”, que fomenta

la inclusión digital entre personas mayores de 50 años.

Un crecimiento sostenido en la participación de clases de baile y programas de bienestar, con más

de 700 asistentes durante el año.

“El Club de Pensionados Crecer es un espacio donde celebramos la vida, fomentamos la conexión entre personas y acompañamos a nuestros pensionados a seguir creciendo en todos los aspectos de su vida. Cada actividad reafirma nuestro compromiso con ellos y con su felicidad”, concluyó Ingrid Rodas.

