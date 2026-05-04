Alcaldía de San Salvador Centro activa plan invernal 2026 con 500 trabajadores

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ElSalvador–La Alcaldía de San Salvador Centro puso en marcha este lunes su plan invernal 2026, una estrategia orientada a la prevención y reducción de riesgos ante la temporada lluviosa, que contará con la participación de 500 personas.

El lanzamiento fue encabezado por el alcalde Mario Durán en la plaza Salvador del Mundo. Según informó la comuna, el plan contempla una serie de acciones preventivas enfocadas en zonas consideradas críticas.

Entre las principales intervenciones previstas entre mayo y noviembre se encuentran la limpieza de 211 kilómetros de ríos y quebradas, el mantenimiento de 58,000 tragantes, poda de árboles, barrido constante de calles, impermeabilización de taludes y jornadas de fumigación.

Las labores ya iniciaron en distintos puntos de la capital, incluyendo el paseo General Escalón, la alameda Roosevelt y la 25 avenida norte.

La municipalidad indicó que también se ha preparado para atender emergencias como inundaciones, caídas de árboles y desbordamientos, con respuesta inmediata a través del Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM). La población puede reportar incidentes al número 7803-2260.

El alcalde afirmó que estas acciones forman parte de un trabajo anticipado que, según explicó, se ha venido ejecutando en años anteriores durante la época seca para reducir el impacto de las lluvias en el municipio.

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