Asamblea elimina restricción accionaria en bancos para atraer inversión extranjera

Día a Día News

ElSalvador–La Asamblea Legislativa derogó el martes el artículo 10 de la Ley de Bancos, con el propósito de fomentar la competencia en el sistema financiero y facilitar la entrada de nuevos inversionistas al país.

La disposición eliminada, vigente desde 1999, establecía que al menos el 51 % de las acciones de los bancos salvadoreños debía pertenecer a personas o instituciones salvadoreñas o centroamericanas. Con su supresión, se eliminan las restricciones de propiedad que limitaban la participación de capital extranjero en el sector.

El decreto fue aprobado con 56 votos de los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados, mientras que la diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, votó en contra y presentó una propuesta alternativa que buscaba reformar, en lugar de derogar, el artículo. Su moción solo obtuvo dos votos: el de Vamos y el de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

La diputada Dania González, quien respaldó la iniciativa, aseguró que la medida permitirá “la introducción de nuevos productos financieros, tecnologías innovadoras y más opciones de crédito para los salvadoreños”. Añadió que la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) mantendrá sus competencias actuales de supervisión y regulación.

Por su parte, Rivas advirtió que la eliminación total del artículo podría reducir los controles de supervisión consolidada sobre los bancos extranjeros, lo que, a su juicio, representa un riesgo para la estabilidad del sistema financiero.

La reforma forma parte de las medidas impulsadas por la Asamblea para ampliar la competencia en el sector bancario y fortalecer el atractivo de El Salvador como destino para la inversión financiera internacional.

Compartir esta nota