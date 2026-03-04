Marzo se perfila como uno de los meses más calurosos con temperaturas récord

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que el territorio salvadoreño continúa registrando altas temperaturas, con picos que superaron los 41 °C al inicio de marzo.

Según el reporte oficial, el lunes se alcanzó una máxima de 41.8 °C en Santa Rosa de Lima, La Unión, la más alta registrada en los últimos días. También se reportaron valores elevados en San Miguel, Puente Cuscatlán, Hacienda Melara, San Andrés y Cerro Verde, entre otros puntos del país.

El pronóstico indica que las temperaturas seguirán altas esta semana:

Zona occidental: entre 29 °C y 41 °C.

Valles interiores: entre 33 °C y 40 °C.

Zona costera: entre 34 °C y 38 °C.

Zona oriental: entre 35 °C y 41 °C.

Las autoridades ambientales advirtieron que las tardes serán más calurosas, con una mayor sensación térmica producto de la humedad y la radiación solar. Por ello, recomendaron evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor intensidad, mantenerse hidratado y cuidar especialmente a niños y adultos mayores.

El MARN recordó que marzo es históricamente uno de los meses más cálidos del año en El Salvador, por lo que pidió a la población tomar precauciones para prevenir afectaciones a la salud.

