Alcaldía de San Salvador Centro prevé alta afluencia en cementerios por Día de la Madre

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ElSalvador–La Alcaldía de San Salvador Centro informó que espera la visita de aproximadamente 50,000 personas en los cementerios municipales durante el próximo fin de semana, en el marco de la conmemoración del Día de la Madre.

Como parte de las acciones preparadas para atender a los visitantes, la comuna implementará un plan especial en 18 cementerios distribuidos en los distritos de San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo.

Las autoridades detallaron que los camposantos estarán habilitados el sábado 9 y domingo 10 de mayo, en horario de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

El operativo incluirá puntos de información, áreas de atención médica, cajas exprés para pagos y jornadas de limpieza en los recintos. Además, se desplegarán 150 elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), 65 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y alrededor de 500 colaboradores municipales en labores de apoyo.

La alcaldía también anunció trabajos previos de mantenimiento en los cementerios, entre ellos poda de árboles, fumigación y limpieza general. Asimismo, indicó que instalarán 120 nuevos basureros para reforzar el manejo de desechos durante la jornada.

De igual forma, la comuna informó que habilitará 100 espacios de ventas externas para la comercialización de flores y adornos, además de supervisar las labores de personas dedicadas a la pintura y mantenimiento de tumbas.

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