UES lanza convocatoria de nuevo ingreso 2027

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ElSalvador–La Universidad de El Salvador (UES) habilitó el proceso de admisión para el ciclo 2027, dirigido a bachilleres interesados en cursar estudios de pregrado. La inscripción se realiza en línea y estará disponible hasta el 30 de septiembre de 2026, según informó la institución.

El proceso contempla varias etapas, entre ellas registro digital, evaluación de aptitudes y la Prueba de Conocimiento General, programada para el 10 y 11 de octubre en sedes de San Salvador, Santa Ana, San Vicente y San Miguel.

Proceso de inscripción paso a paso

Los aspirantes deben crear una cuenta en el portal oficial de ingreso, completar sus datos personales, adjuntar documentación requerida y generar un recibo de pago de $10. Tras este paso, el sistema habilita una prueba de aptitudes que orienta sobre las posibles carreras a elegir.

Posteriormente, cada postulante debe definir modalidad de estudio, facultad, sede y carrera, e inscribirse en un curso de refuerzo académico en línea, previo a la evaluación general.

A partir del 1 de junio, los aspirantes podrán descargar e imprimir el formulario F1, documento obligatorio que contiene la información de la prueba y que deberá presentarse el día del examen.

Opciones de ingreso y apoyo académico

Además del examen general, la UES contempla otras vías de admisión, como ingreso por excelencia académica, criterios socioeconómicos o beneficios para hijos de trabajadores de la universidad. También se ofrece orientación vocacional y acompañamiento durante el proceso.

La institución reiteró que mantiene su oferta de educación superior gratuita y dispone de más de 100 carreras distribuidas en 12 facultades a nivel nacional.

El proceso incluye medidas de apoyo para personas con discapacidad, a través de programas de acompañamiento especializado durante las distintas etapas.

Para consultas, la universidad ha habilitado canales de atención como correo electrónico, línea telefónica y mensajería instantánea, además de información detallada en su sitio web oficial.

Con esta convocatoria, la UES abre nuevamente el proceso de selección para miles de aspirantes que buscan incorporarse al sistema público de educación superior en 2027.

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