Educación incorpora más de 113,000 pares de zapatos al paquete escolar 2026

ElSalvador–El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) recibió un nuevo lote de 113,000 pares de zapatos escolares que formarán parte del paquete escolar 2026, destinado a estudiantes del sistema público a nivel nacional.

El cargamento arribó al Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, y fue supervisado por la ministra de Educación, Karla Trigueros, quien destacó que la entrega de insumos avanza según lo programado para garantizar su distribución completa antes del inicio de clases.

“Estamos recibiendo este día 113,000 pares de zapatos que se integrarán al paquete escolar que llegará a todos los centros educativos públicos del país”, explicó la funcionaria, al detallar que el objetivo es asegurar que los estudiantes cuenten con todo el material necesario desde el primer día del año lectivo.

Este envío se suma al recibido la noche del lunes 19 de enero, cuando ingresaron 345,000 uniformes y más de 440,000 dispositivos tecnológicos —entre tabletas y computadoras portátiles—, que también forman parte del conjunto de recursos que el Gobierno distribuirá de forma gratuita.

Según el MINEDUCYT, los dispositivos tecnológicos pertenecen a marcas reconocidas como HP y Lenovo, y se suman a los más de 1.2 millones entregados desde 2021 como parte de la política de digitalización educativa.

Las labores logísticas para la descarga, clasificación y traslado de los insumos ya están en marcha, con el fin de que todos los paquetes sean entregados a tiempo. El calendario oficial establece que las clases en el sector público iniciarán el lunes 2 de febrero.

De acuerdo con la ministra Trigueros, la entrega de estos materiales “garantiza condiciones equitativas de aprendizaje y apoya la continuidad educativa en todos los niveles”.

El Ministerio no detalló el monto de inversión ni el país de procedencia del nuevo lote, pero confirmó que el proceso de distribución nacional se desarrollará en las próximas semanas.

