Asamblea reforma la Constitución y amplía a seis años el mandato de los magistrados del TSE

Día a Día News

ElSalvador-— La Asamblea Legislativa aprobó este martes una reforma constitucional que extiende de cinco a seis años el periodo de los magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La medida busca sincronizar la duración de su gestión con los nuevos periodos presidenciales establecidos tras la modificación constitucional de julio pasado.

Con 57 votos a favor, los diputados modificaron el inciso primero del artículo 208 de la Constitución de la República. La iniciativa fue presentada por la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, quien sostuvo que el cambio permitirá “ordenar los tiempos institucionales” y unificar los comicios presidenciales, legislativos y municipales en un solo ciclo electoral.

Además, se aprobó una disposición transitoria que reduce el periodo de los actuales magistrados, cuyo mandato terminará el 1 de julio de 2027, dos años antes de lo previsto.

“La reforma constitucional nos ayuda a sincronizar los calendarios institucionales y garantizar reglas claras dentro de un mismo ciclo electoral”, afirmó González durante la plenaria número 88.

La bancada oficialista justificó la reforma como una medida de “armonización política”, con el fin de adaptar los tiempos de las instituciones al nuevo marco electoral. El diputado Raúl Chamagua, también de Nuevas Ideas, aseguró que el ajuste no altera los procesos, sino que “simplemente alinea los periodos del TSE con el presidencial”.

Sin embargo, la oposición denunció un intento de concentración del poder, Marcela Villatoro, diputada de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuestionó que los cambios constitucionales se aprueben durante periodos vacacionales y calificó la reforma como un “abuso” del oficialismo.

“Aprovechan las vacaciones para hacer y deshacer la Constitución como si fuera papel higiénico”, criticó Villatoro, quien además señaló que la medida vulnera el principio de irretroactividad de la ley al acortar el mandato de los actuales magistrados.

Cesia Rivas, diputada del partido Vamos, coincidió en las críticas y tildó la decisión de “vergonzosa y vulgar”. “No han consultado a la ciudadanía. Lo que están haciendo es perpetuar al gobierno en el poder”, expresó.

La ampliación del mandato del TSE forma parte de una serie de modificaciones constitucionales impulsadas este año por la actual legislatura. El 31 de julio, los diputados aprobaron cambios que permiten la reelección presidencial indefinida, extendieron el periodo presidencial a seis años y eliminaron la segunda vuelta electoral.

En esa ocasión también se aprobó reducir el actual mandato presidencial de 2029 a 2027, con el objetivo de unificar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales en una misma fecha.

Estas reformas han sido posibles luego de que la Asamblea modificara el artículo 248 de la Constitución, que anteriormente exigía que los cambios constitucionales fueran aprobados en dos legislaturas distintas. Desde entonces, basta con que la actual legislatura obtenga tres cuartas partes de los votos para ratificarlos.

Con la reciente reforma, las próximas elecciones —presidenciales, legislativas, municipales y de magistrados del TSE— se realizarán de forma simultánea en 2027. El oficialismo sostiene que esto permitirá mayor eficiencia administrativa y ahorro de recursos públicos.

Por su parte, los críticos advierten que la concentración de poder en una sola elección podría debilitar los contrapesos institucionales y afectar la independencia del árbitro electoral.

La reforma constitucional será publicada en el Diario Oficial una vez ratificada por la misma legislatura, como lo permite el nuevo procedimiento aprobado en 2023.

