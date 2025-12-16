El Salvador construirá su primer cable submarino de internet con Liberty Networks

Día a Día News

ElSalvador–La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) seleccionó a Liberty Networks para diseñar y operar el sistema de 1,800 kilómetros, crucial para mejorar la conectividad y poner fin a la dependencia terrestre del país.

La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) ha seleccionado a Liberty Networks para encargarse del diseño, construcción, despliegue y operación del primer cable submarino de comunicaciones de El Salvador, un proyecto de infraestructura clave que busca transformar el panorama digital del país.

La firma anunció este martes 16 de diciembre de 2025 que el sistema, de aproximadamente 1,800 kilómetros, se espera que entre en funcionamiento en el segundo semestre de 2028.

Actualmente, El Salvador depende exclusivamente de enlaces terrestres con países vecinos para su conectividad internacional, este nuevo cable submarino solventará esta limitación al conectar directamente al país con los principales centros internacionales de telecomunicaciones, lo que resultará en una significativa ampliación del ancho de banda y una mejora sustancial en la resiliencia de la red.

Este avance garantizará mayor fiabilidad y capacidad de acceso a internet de alta velocidad para los 6.3 millones de ciudadanos salvadoreños.

Ray Collins, vicepresidente sénior de Infraestructura y Estrategia Corporativa de Liberty Latin America, destacó la importancia estratégica del proyecto, señalando que la inversión «va más allá de la construcción de infraestructura crítica, ya que sienta las bases para el crecimiento económico, la innovación y nuevas oportunidades para todos los salvadoreños».

Liberty Networks ha sido elegida por su experiencia en la gestión de sistemas submarinos complejos, lo que, según la compañía, asegurará el despliegue exitoso y la operación a largo plazo del sistema.

Aunque el monto de la inversión no ha sido precisado, Liberty Networks anunció que revelará próximamente al socio tecnológico que participará en la implementación.

Es importante señalar que, en un paso previo, la Asamblea Legislativa aprobó en febrero de 2025 la incorporación de $85.4 millones provenientes de un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) al presupuesto de 2025 para financiar los estudios y el diseño iniciales de esta infraestructura.

El Salvador’s new international submarine communications cable 🇸🇻🇺🇸 https://t.co/8m6lV4hjUE — Nayib Bukele (@nayibbukele) December 16, 2025

Compartir esta nota