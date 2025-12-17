Trump nomina a Troy Edgar como embajador en El Salvador

Día a Día News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la nominación de Troy Edgar como nuevo embajador estadounidense en El Salvador, una designación que refuerza la estrategia de Washington para estrechar la cooperación en seguridad y desarrollo con el país centroamericano.

En un mensaje difundido en su cuenta de Truth Social, Trump describió a Edgar —actual funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)— como “un líder con resultados comprobados en la protección de la nación y un firme defensor de la Agenda de América Primero”.

“El Salvador es uno de nuestros socios más importantes en la región. El presidente Nayib Bukele ha sido un aliado formidable en la lucha contra el crimen, los cárteles y el caos”, expresó el mandatario, al subrayar que ambos gobiernos están “construyendo la comunidad más segura y sólida que el hemisferio haya visto jamás”.

El presidente estadounidense señaló que Edgar tendrá la misión de fortalecer la relación bilateral y continuar impulsando las estrategias conjuntas en materia de seguridad fronteriza, migración y combate al crimen organizado.

Según Trump, la nominación forma parte de un esfuerzo más amplio por “restaurar la fortaleza estadounidense en América Latina” y consolidar alianzas con gobiernos considerados estratégicos para Washington.

Edgar ha desempeñado diversos cargos en el DHS y cuenta con experiencia en administración pública y seguridad nacional. De ser confirmada su designación por el Senado, sustituiría al actual representante diplomático estadounidense en San Salvador.

Tras el anuncio, el presidente Nayib Bukele reaccionó en la red social X, donde escribió: “Le daremos la bienvenida con los brazos abiertos, señor Presidente T.”

La nominación de Edgar llega en un momento de cooperación activa entre El Salvador y Estados Unidos, particularmente en temas de seguridad regional y proyectos económicos vinculados a la inversión y el comercio.

Con este nombramiento, la administración Trump busca reafirmar su compromiso con el país centroamericano y proyectar una imagen de continuidad en las relaciones bilaterales bajo el lema de “América Primero”.

We will welcome him with open arms, President T. pic.twitter.com/DGMrLlATZP — Nayib Bukele (@nayibbukele) December 17, 2025

