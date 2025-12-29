Asesor ofrece alivio a los afectados por las lluvias

El tasador del condado de Los Ángeles, Jeff Prang, recuerda a los propietarios de propiedades en la trayectoria de las recientes tormentas torrenciales, incluido un tornado en Boyle Heights, que pueden ser elegibles para una reducción de impuestos.

Las autoridades han confirmado que un raro tornado EF-0 tocó tierra en Boyle Heights en la mañana de Navidad, dañando viviendas y un centro comercial con vientos que alcanzaron hasta 80 mph.

El tornado fue parte de una poderosa tormenta Pineapple Express que mató a cuatro personas en todo el estado y provocó avalanchas, flujos de escombros e inundaciones en el sur de California.

“La reciente oleada de tormentas invernales, incluyendo ese inusual tornado, ha causado daños significativos y, en algunos casos, pérdidas devastadoras”, declaró el asesor Jeff Prang. “Quiero recordarles a los propietarios que podrían ser elegibles para una desgravación fiscal que podría ahorrarles dinero en sus impuestos a medida que avanzan”.

Al presentar un reclamo por alivio por desgracia o calamidad dentro del año posterior al incidente, las propiedades que hayan sufrido un mínimo de $10,000 en daños o hayan sido destruidas pueden ser elegibles para un reembolso de los impuestos ya pagados y facturas de impuestos anuales más bajas hasta que la propiedad sea reparada o reconstruida.

