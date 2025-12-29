Anuncian programa piloto para combatir el exceso de velocidad en las carreteras de California

La Agencia Estatal de Transporte de California (CalSTA) anunció hoy un nuevo esfuerzo conjunto entre dos de sus departamentos, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y la Patrulla de Carreteras de California (CHP), para frenar el exceso de velocidad y prevenir accidentes mortales. El programa piloto, Acciones Remitidas para Multas por Exceso de Velocidad (FAST), forma parte de una iniciativa estatal para revertir el alarmante aumento de muertes por accidentes de tránsito y respalda la reciente Política de Seguridad Vial de California , una estrategia coordinada para salvar vidas y hacer que las carreteras del estado sean más seguras para todos.

Cada mes, los agentes de la Patrulla de Caminos de California (CHP) emiten alrededor de 1600 multas a conductores que circulan a más de 160 km/h (100 mph), y en 2024, la CHP emitió más de 18 000 de estas multas. Recientemente, la CHP desplegó una nueva flota de patrullas de perfil bajo y especialmente señalizadas en las carreteras más transitadas y de alto riesgo del estado.

Con el nuevo programa piloto, la multa de todo conductor multado por la Patrulla de Caminos de California (CHP) por exceder las 100 mph se enviará automáticamente a la División de Seguridad Vial del DMV, independientemente de su historial. El DMV revisará el caso y el historial del conductor para determinar los siguientes pasos, que podrían incluir la suspensión o revocación del permiso de conducir. Este proceso administrativo puede continuar independientemente de cualquier condena judicial. El programa piloto se basa en la colaboración existente entre la División de Seguridad Vial del DMV y la CHP, así como en el Sistema de Tratamiento de Conductores Negligentes (NOTS).

“Bajo el liderazgo del gobernador Newsom, California está tomando medidas audaces, basadas en datos, para combatir frontalmente el exceso de velocidad imprudente”, declaró el secretario de Transporte de California, Toks Omishakin. “El programa piloto FAST refleja nuestro compromiso con la innovación, la rendición de cuentas y la prevención, utilizando información en tiempo real para intervenir antes de que la conducción peligrosa se vuelva mortal. Se trata de proteger vidas y cumplir con nuestra responsabilidad compartida de hacer que nuestras carreteras sean más seguras para todos”.

“Queremos tomar medidas inmediatas contra los conductores peligrosos antes de que su descuido provoque un accidente mortal”, declaró el director del DMV, Steve Gordon. “Estamos siendo proactivos y, junto con nuestros socios de la Patrulla de Caminos de California (CHP), estamos listos para frenar este comportamiento imprudente”.

“Conducir a más de 160 kilómetros por hora es una decisión imprudente que pone en peligro a todos en la carretera”, añadió el comisionado de la Patrulla de Caminos de California (CHP), Sean Duryee. “Este nuevo programa ofrece consecuencias inmediatas para mantener a los conductores peligrosos fuera de las carreteras de California antes de que sus acciones causen daños irreversibles”.

“California se compromete a disuadir las conductas de riesgo al volante y a salvar vidas”, declaró Stephanie Dougherty, directora de la Oficina de Seguridad Vial. “Este programa específico sirve como un firme recordatorio de que el exceso de velocidad puede tener consecuencias trágicas y pone en riesgo a todos los conductores. Cada vez que se ponga al volante, respete el límite de velocidad y conduzca como si sus amigos y familiares más cercanos lo estuvieran”.

El exceso de velocidad sigue siendo un factor importante en las muertes por accidentes de tráfico en todo el estado, contribuyendo al 32% de todas las muertes. El programa piloto del DMV-CHP adopta un enfoque basado en datos, basado en investigaciones que demuestran que las sanciones rápidas y certeras son los elementos disuasorios más eficaces para la conducción de alto riesgo. El DMV evaluará el impacto del programa comparando los datos de multas y resultados con los del mismo período del año anterior.

