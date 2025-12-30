Cuatro jugadores afortunados: 24 millones de dólares en premios

A lo largo de 2025, la Lotería de California ha estado celebrando un año histórico, marcando cuatro décadas increíbles de recaudación de fondos suplementarios para las escuelas públicas, al mismo tiempo que brinda diversión y cambia vidas.

Además del 40.º aniversario de la Lotería de California, estos cuatro afortunados jugadores de Scratchers celebran el 2025 como un gran año por sus ganancias. Desde un espectacular premio de $15 millones con el juego conmemorativo «40 Years of Play» hasta la divertida victoria de $2 millones con el popular juego de crucigramas Scratchers, estos jugadores se llevaron los grandes premios.

Carlos Herrera deletreó un genial premio de $2,000,000 de un crucigrama instantáneo Scratchers comprado en Fullerton Wine & Spirit, 416 S Harbor Blvd. en Fullerton.

Bruno Chávez también se enteró del premio mayor de $2,000,000 del premio instantáneo de los Scratchers . Su juego salió del 7-Eleven ubicado en 2908 N Waterman Avenue, San Bernardino.

Wendy Benítez se coronó ganadora de $5,000,000 jugando a Cash King Scratchers de Moreno Liquor en 23896 Sunnymead Blvd. en Moreno Valley.

Gary Cooksey celebró el aniversario de la Lotería de California ganando el premio mayor de $15,000,000 en el juego Scratchers «40 Years of Play!», ofrecido por el ampm ubicado en 12725 Yosemite Blvd. en Waterford.

Los grandes ganadores representan solo una parte de las increíbles historias que han dado forma a la Lotería de California durante los últimos 40 años. Entre ellos se encuentran todos los estudiantes de las escuelas públicas de California. El dinero de la lotería apoya mejores oportunidades para los estudiantes en todos los niveles de la educación pública del estado.

Compartir esta nota