Asfura lidera el recuento presidencial en Honduras sobre Nasralla

Honduras–El candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, encabeza el recuento preliminar de las elecciones generales celebradas en Honduras, con una ligera ventaja sobre Salvador Nasralla, del Partido Liberal, según los datos divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Con el 44.23 % de las actas procesadas, Asfura suma 597,184 votos, equivalentes al 40.39 %, mientras que Nasralla registra 579,626 sufragios, lo que representa el 39.20 %. En tercer lugar se ubica la oficialista Rixi Moncada, del Partido Libre, con el 19.42 %, un resultado que la formación izquierdista ha calificado de “parcial” y que los ha llevado a pedir a sus simpatizantes mantenerse vigilantes hasta concluir el escrutinio.

El proceso electoral se desarrolló con tranquilidad general, aunque se reportaron demoras en algunos centros de votación y problemas técnicos en el sistema de transmisión de datos. La afluencia fue alta: más de 2.8 millones de los 6 millones de ciudadanos habilitados acudieron a las urnas, en una jornada observada por misiones internacionales y con especial seguimiento por parte de Estados Unidos.

Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y referente del bloque conservador, ha recibido un respaldo significativo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo describió como “un aliado de la libertad” y prometió cooperación bilateral en caso de victoria. Washington también ha mostrado disposición para revisar la situación judicial del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en ese país y perteneciente al mismo partido que Asfura.

Durante la noche electoral, el aspirante nacionalista exigió celeridad al CNE en la entrega de resultados oficiales. “No tengamos a un país en espera, en ascuas. Hágalo por el bien de la democracia”, expresó en conferencia de prensa, mientras sus seguidores celebraban los primeros resultados en Tegucigalpa.

Por su parte, Nasralla pidió cautela y subrayó que la diferencia entre ambos candidatos ronda los 23,000 votos, “una distancia mínima que aún puede revertirse”. El líder liberal, quien formó parte del gobierno de Xiomara Castro hasta su renuncia en 2024, aseguró que algunos departamentos como Comayagua, Cortés y Atlántida no han sido incluidos completamente en el recuento, lo que podría modificar la tendencia.

Desde el oficialismo, Rixi Moncada y la presidenta Castro denunciaron irregularidades en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), al que calificaron como blanco de “un ataque” destinado a alterar los datos. También señalaron que existe “una campaña de desinformación” para generar incertidumbre sobre los comicios.

El CNE continúa procesando las actas, mientras los tres principales partidos mantienen vigilancia sobre el conteo. Los resultados definitivos podrían tardar varios días en completarse, según el ente electoral.

Si las cifras preliminares se confirman, Honduras marcaría el retorno del Partido Nacional al poder tras cuatro años de administración del Partido Libre, en un escenario donde la participación ciudadana y la presión internacional han sido determinantes en el desarrollo del proceso electoral.

