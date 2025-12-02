Trump denuncia intento de alterar resultados en Honduras

Día a Día News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció un presunto intento de modificar los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el domingo en Honduras, donde el escrutinio se mantiene en curso y muestra una competencia cerrada entre los principales candidatos.

A través de su cuenta en Truth Social, Trump señaló que “parece que Honduras está tratando de cambiar los resultados de sus elecciones presidenciales” y advirtió que, de hacerlo, “habrá que pagar un alto precio”. El mandatario instó al Consejo Nacional Electoral (CNE) hondureño a completar el conteo de votos, que hasta el último informe alcanzaba el 56,85 % de las actas procesadas.

Los datos preliminares indican un empate técnico entre Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quienes rondan el 39,9 % de los votos. Según el segundo boletín emitido por el CNE este lunes, Asfura sumaba 746,708 votos (39,93 %), mientras Nasralla registraba 745,620 (39,87 %), una diferencia de poco más de mil sufragios.

En tercera posición figura Rixi Moncada, candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), con 358,300 votos (19,16 %). Los aspirantes Nelson Ávila y Mario Rivera Callejas completan la lista con menos del 1 % de apoyo cada uno.

El mensaje de Trump contrasta con el comunicado emitido por la Oficina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, difundido también por la embajada estadounidense en Tegucigalpa, que llamó a la población a mantener la calma y esperar los resultados oficiales. “Los resultados son preliminares y el proceso debe continuar hasta su finalización”, indicó el texto.

Mientras tanto, la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) destacó la amplia participación ciudadana durante la jornada electoral y calificó la votación como “un ejercicio democrático desarrollado con normalidad”. La delegación del organismo visitó 780 Juntas Receptoras de Votos (JRV) y 325 centros de votación en los 18 departamentos del país.

En su informe, la misión señaló que la jornada se desarrolló sin mayores contratiempos, aunque mencionó incidentes aislados en algunos municipios. Uno de ellos fue la falta de apertura de las JRV en el municipio de San Antonio de Flores, en el departamento de El Paraíso.

El organismo regional manifestó también su preocupación por reportes de observadores que habrían sido fotografiados por miembros de las Fuerzas Armadas en distintos centros de votación. Según la misión, seis de sus observadores fueron impedidos de ingresar al cierre del escrutinio en algunos recintos, bajo argumentos “sin respaldo legal”.

Ante estas situaciones, la OEA recomendó al CNE reforzar su comunicación institucional y ejercer liderazgo en las etapas postelectorales, garantizando los derechos políticos de todos los actores y la transparencia del proceso. Además, llamó al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) a sesionar con quórum para conocer los recursos pendientes y brindar certeza jurídica a la ciudadanía.

El informe también sugiere completar el proceso electoral en San Antonio de Flores y que las Fuerzas Armadas limiten su actuación a labores de custodia del material electoral, en apego a su rol no deliberante. La misión pidió asegurar la integridad de los documentos, capacitar al personal involucrado en las tareas de conteo y fortalecer la infraestructura para la divulgación de resultados.

El CNE hondureño prevé continuar el escrutinio en los próximos días hasta procesar la totalidad de las actas, mientras la atención internacional se mantiene sobre el cierre del proceso y la proclamación oficial del nuevo presidente.

