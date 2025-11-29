Trump propone indultar a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado por narcotráfico

Día a Día News

EEUU–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de otorgar un indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión en ese país por narcotráfico.

El mensaje llegó en el marco de la campaña electoral hondureña, en la que Trump respalda al candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, para las elecciones del 30 de noviembre.

Trump calificó el trato a Hernández como “muy duro e injusto” y señaló que, de ganar Asfura, Estados Unidos apoyará firmemente al nuevo gobierno, condicionando la ayuda a su victoria. En su publicación en la red social Truth Social, el mandatario estadounidense pidió el voto para “Tito” Asfura y afirmó que, si no gana, no destinarán recursos al país.

Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos en 2022 y condenado en 2024 por facilitar el ingreso de grandes cantidades de cocaína a territorio estadounidense a cambio de financiamiento electoral. Durante su carrera política, fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022, en dos mandatos polémicos por acusaciones de fraude y una reelección cuestionada.

En respuesta, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, reafirmó la soberanía del país y llamó a que las elecciones se desarrollen “en libertad y en paz”. La candidata oficialista, Rixi Moncada, denunció que desde el extranjero intentan “revivir a criminales” y frenar la transformación iniciada tras el golpe de Estado de 2009.

Las elecciones generales de Honduras incluirán la presidencia, el Congreso, alcaldías y escaños en el Parlamento Centroamericano, con alrededor de seis millones de votantes habilitados. La campaña ha estado marcada por acusaciones de fraude y polarización.

Además de la condena en Estados Unidos, Hernández enfrenta procesos judiciales en Honduras por corrupción. Su hermano, Tony Hernández, cumple cadena perpetua en EE.UU. por delitos vinculados al narcotráfico.

