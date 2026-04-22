Ataque en cevichería de zona 6 deja seis fallecidos; niño sobreviviente está estable

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Guatemala–La investigación por el ataque armado ocurrido en una cevichería de la zona 6 de la capital de Ciudad de Guatemala continúa en desarrollo, mientras autoridades mantienen varias líneas de indagación sobre el caso.

El hecho, registrado el pasado 20 de abril, dejó seis personas fallecidas. Entre las víctimas se encuentran los padres de un niño de 5 años que resultó herido durante el ataque.

De acuerdo con información oficial del Hospital General San Juan de Dios, el menor permanece con vida y en condición estable. La institución detalló que fue sometido a evaluaciones médicas completas y a una intervención para la limpieza y desinfección de las heridas, según retoman medios locales.

El centro asistencial explicó que no se trató de una cirugía mayor, sino de un procedimiento necesario para tratar lesiones que, aunque leves, requerían atención en sala. El niño se encuentra orientado y bajo observación médica.

Las autoridades también confirmaron que el padre del menor falleció al llegar al área de emergencia debido a la gravedad de las heridas, mientras que la madre murió en el lugar del ataque.

Según las investigaciones preliminares, el hecho habría estado dirigido contra una persona específica que se encontraba en el establecimiento, aunque esta hipótesis continúa bajo análisis.

La mañana de este 22 de abril, a Policía reportó la captura de Jesús Alejandro, de 29 años, alias “Chus” o “Pelón”, señalado como presunto sicario de la mara Salvatrucha y vinculado a recientes ataques armados en la zona 6. Según el informe oficial, el detenido es investigado por los delitos de asociación ilícita, asesinato y obstrucción extorsiva de tránsito.

El caso sigue en proceso de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

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