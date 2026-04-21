Nestlé contribuye a la siembra de más de 2 millones de árboles en Centroamérica

En el marco del Día Mundial de la Tierra, que se conmemora el 22 de abril, Nestlé Centroamérica reafirma su compromiso con la reforestación y el cuidado de los suelos en la región.

En 2025, el Programa Global de Reforestación de Nestlé permitió la siembra de 8,7 millones de árboles a

nivel global. En Centroamérica, estos esfuerzos han apoyado la siembra de aproximadamente 2 millones de árboles en la cadena de suministro de café y leche de la compañía en Nicaragua y Honduras, en línea con iniciativas orientadas a fortalecer sistemas agroforestales y restaurar paisajes productivos.

Nestlé cuenta con una hoja de ruta clara para alcanzar su meta de cero emisiones netas al 2050. En

Centroamérica, la compañía está dando pasos firmes para contribuir a este objetivo global, en colaboración con agricultores, proveedores, comunidades y socios estratégicos, con el fin de reducir sus emisiones y fortalecer la resiliencia de los agricultores y las comunidades con las que trabaja. Esto se impulsa a través de programas como Bosques del Mañana, así como mediante esfuerzos en agricultura regenerativa, sostenibilidad de los empaques y uso de energías renovables, entre otras iniciativas.

Todas estas acciones forman parte del modelo de Creación de Valor Compartido de Nestlé, que busca

integrar el crecimiento del negocio con la gestión responsable de los recursos naturales y el bienestar de las comunidades.

Un ejemplo concreto de cómo las marcas de la compañía se suman a estos compromisos es Plan Nescafé,

programa que impulsa activamente la transformación de la caficultura en la región. Este programa liderado por Nescafé, marca líder global en la industria del café, está orientado a promover la transición hacia prácticas de agricultura regenerativa, incremento de la productividad y, con esta última, de los ingresos a los productores.

En Honduras Plan Nescafé ha beneficiado a más de 100 mil familias cafetaleras. Más de 5,600 caficultores

han sido formados en técnicas regenerativas y más de 1,620 productores reciben asistencia técnica mientras adoptan prácticas de agricultura regenerativa. Estas acciones contribuyen a mejorar la calidad de los suelos, aumentar la biodiversidad, conservar el agua y transformar los cafetales en ecosistemas resilientes al cambio climático.

“Plan Nescafé es un ejemplo claro de cómo la sostenibilidad se integra al negocio. La siembra de árboles en las fincas permite mejorar la temperatura, reduciendo el estrés térmico de la planta y aumentando su resiliencia, conservar mejor la humedad del suelo, mejorar la fertilidad y reducir la erosión; lo que a su vez influye en la calidad del grano y por supuesto en sus ingresos; así es como nuestra marca Nescafé impulsa el desarrollo de la caficultura en la región”, añadió Kim Waigel, director de Marketing de Nestlé en Centroamérica.

Todos estos avances se enmarcan en el compromiso global de Nestlé de asegurar que, para 2030, el 50%

del abastecimiento provenga de prácticas regenerativas.

Otros logros destacados en Centroamérica que suman al objetivo de cero emisiones netas en 2050 a

nivel global:

Sostenibilidad de sus empaques. Al cierre del 2025, más del 89% de los empaques plásticos de Nestlé en

Centroamérica están diseñados para ser reciclados.

Además, a través de Reciclando Ando, Nestlé Centroamérica logró recuperar y valorizar más de 1.700 toneladas de residuos plásticos en la región; este esfuerzo forma parte del programa global de reciclaje y

recuperación de empaques plásticos de Nestlé.

Energías renovables y gestión de consumo de agua. La compañía continúa incrementando el uso de energías renovables en sus operaciones de la región. Actualmente, el 98% de la energía eléctrica utilizada en sus fábricas y centros de distribución proviene de fuentes renovables.

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