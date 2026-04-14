Atlético de Madrid resiste ante Barcelona y clasifica a semifinales de Champions

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El Atlético de Madrid aseguró su pase a las semifinales de la UEFA Champions League 2025-2026, pese a caer 1-2 frente al FC Barcelona en el partido de vuelta de los cuartos de final disputado en el estadio Metropolitano.

El conjunto dirigido por Diego Simeone hizo valer el triunfo 0-2 conseguido en la ida, resultado que le permitió avanzar con ventaja en el marcador global.

El Barcelona tomó la iniciativa desde el inicio y abrió el marcador al minuto 4, cuando Lamine Yamal aprovechó un error defensivo para definir dentro del área. Posteriormente, Ferran Torres amplió la ventaja tras culminar una jugada colectiva, colocando el 0-2 parcial que igualaba momentáneamente la serie.

La reacción del Atlético llegó al minuto 31, cuando Ademola Lookman descontó con una definición que devolvió la ventaja global a los locales.

En la segunda mitad, el equipo catalán mantuvo la presión en busca del gol que forzara la prórroga, pero se encontró con una destacada actuación del guardameta Juan Musso y una defensa sólida.

Las opciones del Barcelona se redujeron en la recta final tras la expulsión de Eric García, lo que condicionó el cierre del encuentro.

Con este resultado, el Atlético de Madrid se instala entre los cuatro mejores del torneo europeo, mientras que el Barcelona queda eliminado tras no lograr igualar la serie en el global.

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