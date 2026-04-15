Bayern elimina al Real Madrid de Champions y avanza a semifinales

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El Real Madrid quedó fuera de la Liga de Campeones 2025-2026 luego de caer ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final, con un marcador global de 6-4. El equipo alemán selló su clasificación tras imponerse 4-3 en el partido de vuelta disputado en el Allianz Arena.

El conjunto español tomó ventaja en una primera mitad de alto ritmo ofensivo, y se fue al descanso con un 2-3 a favor. Los goles fueron anotados por Arda Güler, quien firmó un doblete, y Kylian Mbappé.

En ese mismo tramo inicial, el Bayern respondió con anotaciones de Harry Kane y Pavlovic, manteniendo la eliminatoria abierta en un intercambio constante de llegadas.

El desarrollo del encuentro cambió en la recta final, cuando el Real Madrid quedó con un jugador menos tras la expulsión de Eduardo Camavinga. Con superioridad numérica, el equipo alemán intensificó la presión.

El empate 3-3 llegó al minuto 88 por medio de Luis Díaz, y ya en el tiempo añadido, Michael Olise marcó el gol que definió la serie.

Con este resultado, el Bayern de Múnich avanzó a semifinales, donde enfrentará al Paris Saint-Germain en busca de un lugar en la final del torneo.

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