Marcelo Arévalo y Mate Pavic se quedan con el subcampeonato en Montecarlo

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ElSalvador–El salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavić finalizaron como subcampeones del Masters 1000 de Montecarlo, luego de caer en la final ante la dupla alemana integrada por Kevin Krawietz y Tim Pütz.

El encuentro, disputado este domingo en Montecarlo, se resolvió en tres sets con parciales de 6-4, 2-6 y 8-10, en un duelo que se definió en el super tie-break tras una disputa equilibrada.

Arévalo y Pavić comenzaron con ventaja al adjudicarse el primer set gracias a un quiebre oportuno. Sin embargo, sus rivales reaccionaron en el segundo parcial, donde dominaron con claridad y emparejaron el marcador.

La definición llegó en el super tie-break, instancia en la que ambas parejas mantuvieron paridad, pero los alemanes aprovecharon momentos clave para asegurar el título.

Este resultado representa el segundo subcampeonato de la temporada para la dupla salvadoreño-croata, que semanas atrás también había alcanzado la final del Abierto de Dubái.

Pese a no concretar el título, la presencia en la final de Montecarlo marca su mejor actuación en torneos recientes, ya que no ganan un campeonato desde mayo de 2025, cuando se coronaron en el Masters de Roma.

El desempeño en este torneo, uno de los más exigentes del circuito sobre superficie de arcilla, se presenta como un indicador de cara al desarrollo de la temporada en tierra batida, donde ambos buscarán volver a levantar un trofeo.

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