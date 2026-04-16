Obtiene habilitación como «Operador Económico Autorizado» en Guatemala

Walmart anuncia que ha obtenido en Guatemala la habilitación como Operador Económico Autorizado (OEA) en la modalidad de importador, otorgada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Este logro estratégico posiciona a la compañía como un referente en el comercio internacional, reforzando su compromiso con la seguridad, la eficiencia y las mejores prácticas en su cadena de suministro.

La habilitación de OEA, parte de un programa internacional impulsado por la Organización Mundial de

Aduanas (OMA), reconoce a las empresas que cumplen con los más altos estándares de seguridad en la cadena logística, control aduanero, cumplimiento tributario y gestión de riesgos. Es un distintivo de confianza que fortalece la relación entre el sector privado y las autoridades aduaneras.

Para Walmart, la obtención del estatus OEA como importador se traduce en beneficios significativos que

impactarán directamente en su operación y en el servicio a sus clientes. Entre ellos destacan la agilización y mayor eficiencia en sus operaciones de importación, la reducción de tiempos en despachos aduaneros,

optimización de inspecciones físicas y documentales; y prioridad en controles de aduana. Además, esta

habilitación promueve el reconocimiento internacional, abriendo nuevas oportunidades de negocio para la organización.

“Obtener la habilitación OEA es un hito importante para Walmart en Guatemala, ya que refleja nuestro

compromiso con la excelencia, la seguridad y la transparencia en todas nuestras operaciones. Esta habilitación además de optimizar nuestra logística de importación y fortalecer nuestra cadena de suministro, también nos permitirá llevar productos de forma más eficiente a las familias guatemaltecas, reafirmando nuestra misión de contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes”, afirmó Mey Hung, gerente de Asuntos Corporativos de Walmart Guatemala y Honduras.

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