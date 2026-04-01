MARN prevé calor intenso y tormentas para este miércoles

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ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este miércoles 1 de abril estará marcado por un ambiente caluroso durante el día, combinado con lluvias acompañadas de actividad eléctrica en distintas zonas del país.

Según el pronóstico, las precipitaciones comenzarán en horas de la tarde en la zona central, occidental y áreas montañosas. Para la noche, se espera que las lluvias se extiendan hacia el oriente y se intensifiquen en sectores del norte, con posibilidad de mantenerse hasta la madrugada del jueves, especialmente en la franja costera oriental.

Las condiciones climáticas están asociadas al ingreso de flujo del este combinado con una vaguada, lo que favorecerá tanto el incremento de temperaturas como la formación de tormentas.

El MARN prevé temperaturas máximas de hasta 38 grados Celsius en zonas como San Miguel y Nueva Concepción, en Chalatenango. En otros puntos del país, como La Unión, La Libertad y Acajutla, los termómetros podrían alcanzar los 36 grados, mientras que en Santa Ana se esperan hasta 35 grados y en San Salvador alrededor de 34 grados.

En cuanto a registros recientes, las autoridades reportaron que el martes se alcanzaron temperaturas de hasta 39.6 grados Celsius en Acahuapa, San Vicente, siendo uno de los valores más altos registrados en los últimos días.

Además de las lluvias y el calor, se prevé la presencia de ráfagas de viento y actividad eléctrica durante las tormentas, por lo que las autoridades recomiendan precaución, especialmente en zonas vulnerables y durante la noche.

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