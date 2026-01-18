“Ay amor” de Davinci Valentín cruza fronteras

El tema “Ay Amor”, interpretado por el artista puertorriqueño Davinci Valentín, continúa consolidando su impacto en la escena musical, logrando sonar de manera orgánica en distintos países y captando la atención de emisoras, plataformas digitales y públicos diversos que se identifican con su poderosa narrativa emocional.

Bajo la estrategia y concepto de posicionamiento desarrollado por Patria Entertainment, “Ay Amor” ha sido trabajado como una experiencia musical que va más allá de una canción, conectando con historias reales de amor, nostalgia y sentimientos universales que trascienden culturas y fronteras.

La respuesta del público y de los programadores radiales ha sido notable, impulsando el tema a recibir espacios de difusión en emisoras internacionales y generando interés genuino por conocer más sobre el artista y el mensaje detrás de la canción.

“‘Ay Amor’ es una canción que habla desde la verdad. Nos emociona ver cómo personas de distintos países se identifican con su historia y la hacen suya”, expresa Davinci Valentín.

Ante este crecimiento y proyección internacional, Davinci Valentín se encuentra disponible para entrevistas en radio, televisión, prensa escrita y plataformas digitales, con el objetivo de compartir la inspiración del tema, su proceso creativo y la visión artística que lo acompaña en esta nueva etapa de su carrera.

