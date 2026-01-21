La ciudad de La Vergne, Tennessee, proclama el “Día de Megadeth”

Día a Día News

EEUU–La ciudad de La Vergne, en Tennessee, declaró oficialmente el 17 de enero como el “Día de Megadeth”, en homenaje a la trayectoria y legado de la icónica banda de metal liderada por Dave Mustaine.

La proclamación tuvo lugar en el Ayuntamiento local, en un acto encabezado por el alcalde Jason Cole, acompañado por el vicealcalde Steve Noe y las concejalas Carol Haas y Kara Hobbs.

El reconocimiento llega pocos días antes del lanzamiento del álbum homónimo Megadeth, programado para el 23 de enero, considerado el último de la agrupación y punto de partida para su gira de despedida. Durante la ceremonia, Cole destacó las “extraordinarias contribuciones de la banda a la música, su duradero impacto cultural y su influencia en artistas y seguidores de todo el mundo”.

Mustaine, residente en Nashville desde hace más de una década, asistió al acto junto con los integrantes Dirk Verbeuren, James LoMenzo y Teemu Mäntysaari. Un día después, el grupo participó en el evento “Let There Be Shred: The Ultimate Megadeth Immersive Listening Event”, donde los fanáticos pudieron conocer detalles sobre la creación del nuevo disco y repasar la historia del grupo.

El tema “Puppet Parade” es el último adelanto del álbum, cuya gira mundial incluirá fechas en España durante 2026.

Megadeth se prepara así para cerrar más de cuatro décadas de historia, con un reconocimiento institucional que celebra su influencia en la escena del metal y su vínculo con Tennessee, donde nació su última obra.

Compartir esta nota