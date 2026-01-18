Gorillaz: “El final es el principio”

Gorillaz sube a la cima de The Mountain con un nuevo track titulado Orange County (ft. Bizarrap, Kara Jackson y Anoushka Shankar), que viene con el complementario The Hardest Thing (ft. Tony Allen). Así juntos, extraídos del nuevo álbum de estudio The Mountain, que saldrá el 27 de febrero de 2026 a través del nuevo sello de Gorillaz, KONG, estos dos temas también están disponibles en un vinilo de 7″ con

doble cara A de edición limitada.

Escrita por Damon Albarn, The Hardest Thing abre con la voz de su colaborador y amigo de toda la vida, el músico pionero y baterista Tony Allen, quien falleciera en 2020. La canción es una hermosa exploración del dolor y la esperanza, ambos temas centrales del nuevo álbum The Mountain, con la conmovedora letra, “You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love, That is the hardest thing” (Sabes que lo más difícil es decir adiós a alguien que amas, eso es lo más difícil), que te transporta al Orange County. La inspiradora canción ve a Albarn acompañado por la cantautora y poeta Kara Jackson en la voz, así como por la intérprete de sitar Anoushka Shankar, 14 veces nominada al Grammy. Producida por Gorillaz y Bizarrap, Orange County fue escrita por Damon Albarn junto a la galardonada con el U.S. National Youth Poet Laureate de EE.UU., Kara Jackson y el artista, productor e innovador musical argentino cuatro veces ganador del Grammy Latino, Bizarrap.

The Mountain es el noveno álbum de estudio de Gorillaz, un extenso paisaje sonoro de instrumentos y sonidos, repleto de voces enriquecidas, melodías y ritmos adictivos, que abarcan una colección de 15 canciones que encarnan la esencia misma del espíritu colaborativo de Gorillaz. El disco incluye una extraordinaria lista de artistas y colaboradores, entre ellos:: Ajay Prasanna, Amaan & Ayaan Ali Bangash, Anoushka Shankar, Asha Bhosle, Asha Puthli, Bizarrap, Black Thought, Gruff Rhys, IDLES, Jalen Ngonda,

Johnny Marr, Kara Jackson, Omar Souleyman, Paul Simonon, Sparks, Trueno y Yasiin Bey; así como las voces de amigos y colaboradores que ya han participado previamente, como ser Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Dennis Hopper, Mark E Smith, Proof y Tony Allen. The Mountain es una playlist para una fiesta en la frontera entre este mundo y lo que suceda después, explorando el viaje de la vida y la emoción de la existencia.

The Mountain Tour comenzará en Manchester el 20 de marzo de 2026 y visitará arenas por todo el Reino Unido e Irlanda, con fechas en Birmingham, Glasgow (SOLD OUT), Leeds, Cardiff (SOLD OUT), Nottingham, Liverpool, Belfast (SOLD OUT) y Dublín (SOLD OUT). Además, incluirá nuevas fechas de conciertos en Mánchester y Dublín, recientemente añadidos debido a la gran demanda; además de un concierto único como headliners en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres el sábado 20 de junio de 2026 —el concierto más grande de la banda en el Reino Unido hasta la fecha— con Sparks y Trueno como teloneros. La gira también incluirá una serie de presentaciones en festivales por toda Europa el próximo verano boreal.

Tras la aclamada temporada londinense del último año, las icónicas puertas de Kong, el legendario hogar de Gorillaz, se abrirán en el centro de Los Ángeles con la inauguración de la celebrada exposición inmersiva House of Kong, que se extenderá por un período limitado de cuatro semanas, del 26 de febrero al 22 de marzo de 2026, en Rolling Greens.

La exposición estará acompañada de dos conciertos únicos y especiales de Gorillaz en el Hollywood Palladium, los días 22 y 23 de febrero. En estas únicas fechas en Estados Unidos de Norteamérica, Damon Albarn y la banda en vivo de Gorillaz, acompañados por invitados especiales, interpretarán el

nuevo álbum de la banda, The Mountain, de principio a fin, bajo la atenta mirada de Murdoc, Noodle, Russel y 2D.

Orange County (feat. Bizarrap, Kara Jackson & Anoushka Shankar) + The Hardest Thing (feat. Tony Allen) esta disponible en formato digital y en una edición limitada en vinilo de 7 pulgadas con dos caras A.

Compartir esta nota