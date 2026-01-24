Babywine lanza “Digan lo que digan”: un himno de empoderamiento femenino

La artista urbana Babywine, reconocida como la primera mujer en cantar trap en Puerto Rico, inicia el 2026 con fuerza y propósito con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Digan lo que digan”, un poderoso tema de rap en español que celebra el empoderamiento, la resiliencia y la superación personal.

“Digan lo que digan” narra la historia de una mujer imparable que decide no vivir bajo el peso de las críticas ni de las expectativas ajenas. Con una lírica honesta y directa, Babywine expone una visión madura de la vida y de la industria musical, donde la fama deja de ser el objetivo principal y da paso a valores más profundos como el legado, la fe en Dios y la disciplina diaria.

El sencillo refleja la realidad de muchas mujeres que luchan por cumplir sus sueños sin renunciar a su esencia. Babywine se muestra como madre soltera y artista independiente, comprometida con sacar adelante a sus hijos mientras persigue su pasión por la música, demostrando que la fortaleza femenina nace de la constancia, la fe y la convicción personal.

Con una base sólida de rap y un mensaje contundente, “Digan lo que digan” se convierte en un tema inspirador que conecta con mujeres y hombres que han tenido que levantarse frente a la adversidad, reafirmando que el verdadero éxito se construye desde la integridad y el esfuerzo diario.

Este lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa para Babywine, quien en 2026 regresa con una propuesta más madura, consciente y alineada con su propósito artístico y personal.

“Digan lo que digan, yo sigo firme”.

