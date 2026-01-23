“Ponte Bonita”: Un Himno de Empoderamiento Femenino

La ganadora del Grammy y Latín Grammy, Aymée Nuviola, continúa inspirando a su público con el lanzamiento de su nuevo sencillo y video musical, “Ponte Bonita”. Esta nueva entrega reafirma su compromiso con mensajes de profundidad social y humana, característicos de su impecable trayectoria artística.

“Ponte Bonita”, una composición vibrante que funciona como un himno de empoderamiento, fue escrita por la propia Aymée Nuviola. El tema, con su mensaje directo y lleno de luz, desafía los prejuicios sociales sobre el envejecimiento y los estándares estéticos. A través de una lírica que insta a ignorar las críticas envidiosas, la canción invita a reclamar el valor propio sin importar el paso del tiempo, elementos que definen esta nueva etapa musical de la artista.

Este nuevo video musical es una producción bajo la dirección experta de Pedro Vásquez, con la producción musical a cargo de J Simon y Paulo Simeón, y la producción general de este último. La colaboración entre Aymée Nuviola y su equipo creativo ha dado como resultado una obra que no solo se escucha, sino que se siente, visualizando el acto de arreglarse como un símbolo de dignidad, alegría y autoestima.

«‘Ponte Bonita’ es una invitación a celebrar la vida y la confianza interna», comenta Aymée Nuviola. «El propósito de esta obra es recordarle a la audiencia que la verdadera belleza reside en la actitud y en la luz propia. Es un llamado a salir al mundo con la frente en alto».

La profunda conexión del tema con la fortaleza de la mujer y la celebración de la vida lo convierte en una pieza oportuna y necesaria, fomentando la seguridad personal frente a las presiones externas

Este lanzamiento sigue consolidando la posición de Aymée Nuviola como una de las artistas más importantes de la música latina. Conocida como «La Sonera del Mundo», Aymée Nuviola ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su poderosa voz y su habilidad para interpretar diversos géneros musicales, utilizando su arte como vehículo para elevar y conectar emociones.

