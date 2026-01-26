Mar. Ene 27th, 2026

Espectáculos

Trump no asistirá al Super Bowl y cuestiona a los artistas del show de medio tiempo

Ene 26, 2026 #Bad Bunny, #críticas, #Donald Trump, #Espectáculos, #Green Day, #Medio Tiempo, #Superbowl

Día a Día News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que no participará en la próxima edición del Super Bowl, programada para el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de California, y manifestó su desacuerdo con la elección de los artistas que encabezarán el espectáculo de medio tiempo: el puertorriqueño Bad Bunny y la banda estadounidense Green Day.

“Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible”, declaró el mandatario en una entrevista con The New York Times publicada este sábado.

Pese a sus críticas, Trump aclaró que su ausencia no se debe a los intérpretes, sino a la distancia del evento. “Está demasiado lejos. Me gustaría ir. Me han recibido muy bien en el Super Bowl. Les caigo bien”, dijo, y añadió que asistiría “si estuviera un poco más cerca”.

El presidente ya había asistido a la final del año pasado en Nueva Orleans, donde se enfrentaron los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles.

Bad Bunny ha sido uno de los artistas más críticos con las políticas migratorias del gobierno de Trump, mientras que Billie Joe Armstrong, vocalista de Green Day, ha expresado recientemente su apoyo a manifestantes en Minneapolis que protestaron contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

