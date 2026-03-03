La cantante mexicana Maura Nava es invitada por trío italiano Il Volo para abrir sus conciertos en México

La cantante mexicana Maura Nava ha sido invitada por el reconocido trío italiano Il Volo para abrir sus conciertos en México como parte de su World Tour 2026–2027. Además, participará en un número especial junto a la agrupación durante el espectáculo. La invitación surge luego de que los integrantes del grupo conocieran su talento vocal y quedaran profundamente impresionados por su interpretación, sensibilidad musical y presencia escénica, extendiendo personalmente la invitación para acompañarlos en su paso por México.

Como parte de esta participación especial, Maura abrirá los siguientes conciertos:

3 de marzo de 2026 — Auditorio Nacional, Ciudad de México

5 de marzo de 2026 — Arena Guadalajara, Guadalajara

7 de marzo de 2026 — Arena Monterrey, Monterrey

Formada en la academia Art House, bajo la dirección del multipremiado productor y compositor Julio Reyes Copello, Maura Nava ha desarrollado una propuesta artística que combina solidez técnica, versatilidad interpretativa y proyección internacional. Desde joven, su voz se destacó por su luminosidad, flexibilidad y madurez expresiva, cualidades que quedaron plasmadas en el fenómeno digital conocido como Opera Cat, un video viral que mostró al mundo su talento y abrió las puertas a su carrera profesional.

Posteriormente, Maura firmó con Universal Music Latin, y en menos de un año desde su debut oficial, la primera canción lanzada profesionalmente con su voz, “A La Mitad”, tema de la serie Zorro de Amazon Prime Video, recibió dos nominaciones al Latin Grammy en las categorías Canción del Año y Mejor Canción Pop. Su formación clásica, combinada con una sensibilidad única, le ha permitido transitar con naturalidad entre el repertorio operístico y el crossover contemporáneo, ganando un lugar destacado dentro de la nueva generación de intérpretes mexicanos con proyección internacional.

Su historia personal también ha marcado profundamente su arte: a los 24 años vivió una experiencia cercana a la muerte tras una falla cardiaca, que despertó en ella una sensibilidad espiritual que impregna todas sus composiciones, haciendo que cada interpretación conecte de manera profunda con el público.

A lo largo de su trayectoria, Maura Nava ha compartido escenario con VOCES8, ha cantado para la Familia Real de España y ha abierto conciertos para Carlos Rivera en México, Miami y Madrid. Ahora, como parte del World Tour 2026–2027 de Il Volo, Maura Nava llevará su talento y presencia escénica a tres de los escenarios más importantes de México: Auditorio Nacional en Ciudad de México, Arena Guadalajara y Arena Monterrey, reafirmando su proyección global y su capacidad de fusionar tradición, formación académica y estilo contemporáneo en cada presentación.

Compartir esta nota