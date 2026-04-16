Bam reafirma su fortaleza financiera en Guatemala

Bam está cerca de cumplir 100 años al servicio de los guatemaltecos y esta trayectoria, hoy es respaldada por dos calificadoras de riesgo que reafirman la estabilidad de la entidad.

Fitch Ratings resaltó a Bam por su papel estratégico clave como parte de Grupo Cibest. Esta calificación destaca a Bam dentro de los 5 bancos más grandes de Guatemala y hace mención al fondeo estable y buena liquidez con desempeño financiero sólido y expansión crediticia estable, reflejando su posición en el sistema bancario del país.

Por otra parte, Moody´s Local Guatemala asignó la calificación AAA.gt con perspectiva estable y destacó el sólido respaldo de su accionista Grupo Cibest y los estándares utilizados por la entidad en sus actividades operativas y comerciales. Su perfil crediticio está basado en un modelo de negocios enfocado predominantemente en créditos mayoristas. Esto resalta la propuesta de valor que la Banca Empresarial de Bam ha construido con la diversificación de productos que acompañan al crecimiento de sus clientes.

“Por casi 100 años hemos trabajado priorizando el bienestar de nuestros clientes, buscando contribuir activamente al desarrollo de la economía en Guatemala. Estas calificaciones son el resultado de una forma de hacer banca más consciente, con un acompañamiento cercano, que contribuye al crecimiento de cada persona y empresa de forma sostenible en el tiempo”, afirmó Federico Bolaños Coloma, Gerente General de Bam.

Ambos informes hacen referencia al sólido respaldo de Grupo Cibest, el cual brinda un apoyo estratégico a Bam, a través de experiencia, coordinación y estrategia como la gobernanza.

Asimismo, las calificadoras de riesgo detallan que la estructura de fondeo de Bam es sólida y los riesgos de liquidez son controlados. Esta estabilidad se debe a la confianza de sus clientes en la gestión operativa y de negocio de la entidad.

Compartir esta nota