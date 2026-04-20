Guatemala activa subsidio temporal a combustibles tras publicación de decreto

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Guatemala–El Gobierno de Guatemala oficializó la entrada en vigor de un subsidio temporal a los combustibles, luego de la publicación del decreto 11-2026 en el Diario de Centro América, normativa que contiene la Ley de Apoyo de Emergencia para los consumidores de diésel y gasolinas.

La medida fue sancionada por el presidente Bernardo Arévalo y establece un aporte estatal de ocho quetzales por galón de diésel y cinco quetzales por galón de gasolina, tanto en su modalidad regular como superior. Según el decreto, la ley entra en vigencia un día después de su publicación oficial.

El documento señala que la disposición responde a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, que impacta directamente en los costos de los combustibles en el país, debido a su condición de importador de hidrocarburos. En ese contexto, el Estado plantea una intervención temporal para mitigar los efectos económicos en la población.

Para la implementación del beneficio, el Ministerio de Finanzas Públicas realiza una readecuación del presupuesto vigente. De acuerdo con lo establecido, esta medida no implica reducción de impuestos y contempla ajustes en algunas instituciones, sin afectar áreas consideradas esenciales como salud, educación y seguridad.

El decreto también establece que el Ministerio de Energía y Minas debe emitir el reglamento correspondiente en un plazo de cinco días tras la entrada en vigor de la ley. La institución informó que ya trabaja en la elaboración de dicha normativa.

El subsidio será reconocido a importadores de combustibles registrados ante la Dirección General de Hidrocarburos, previa verificación de la Superintendencia de Administración Tributaria, que deberá garantizar que la reducción se refleje en los precios al consumidor.

Por su parte, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor realizará monitoreos en estaciones de servicio a nivel nacional para verificar el cumplimiento de la medida.

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