Messi compra la UE Cornellà de la Tercera RFEF de España

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El futbolista argentino Lionel Messi concretó la compra de la UE Cornellà, equipo que compite en la Tercera RFEF de España, según confirmó la propia institución este jueves.

De acuerdo con el comunicado oficial del club, la operación marca el inicio de una nueva etapa bajo la dirección del actual jugador del Inter Miami CF, quien pasa a ser el propietario de la entidad con sede en el Baix Llobregat, en Cataluña.

El Cornellà destacó que esta adquisición refuerza el vínculo de Messi con Barcelona, ciudad donde desarrolló gran parte de su carrera profesional con el FC Barcelona. La institución señaló que esa relación se ha mantenido a lo largo del tiempo y ahora se traduce en una apuesta directa por el desarrollo deportivo y el impulso al talento local.

Fundado en 1951, el club catalán se ha caracterizado por su enfoque en la formación de futbolistas dentro del ámbito semiprofesional. De sus categorías inferiores han surgido jugadores que han alcanzado el fútbol de élite, como Jordi Alba y David Raya, entre otros.

Según el comunicado, la llegada del capitán de la selección argentina busca fortalecer la estructura deportiva e institucional del club, con un proyecto a largo plazo enfocado en el crecimiento, la sostenibilidad y la continuidad de su modelo de cantera.

La UE Cornellà también subrayó que esta nueva etapa pretende consolidar su papel en el desarrollo de jóvenes talentos dentro del fútbol español.

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