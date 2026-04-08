Bukele propone a Petro enviarles a todos los presos de El Salvador tras críticas

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ElSalvador–El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó a declaraciones de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sobre el sistema penitenciario salvadoreño, proponiendo trasladar a la totalidad de las personas detenidas en el país.

A través de la red social X, Bukele planteó que aceptaría el traslado bajo una condición: que se incluya a todos los privados de libertad. “Deben ser todos. Porque si se trata de ‘campos de concentración’, incluso un solo detenido que permanezca allí sería inaceptable”, expresó.

Las declaraciones surgen luego de que Petro señalara que en El Salvador existe un alto porcentaje de personas encarceladas sin culpabilidad comprobada. “Tener un 36 % de personas presas inocentes es un crimen contra la humanidad”, escribió el mandatario colombiano, quien además calificó las cárceles salvadoreñas como “campos de concentración de población civil”.

En el contexto de estas posturas, el Gobierno salvadoreño mantiene vigente el régimen de excepción desde el 27 de marzo de 2022, medida implementada para combatir a estructuras criminales. Según cifras oficiales, más de 91,000 personas han sido capturadas bajo esta disposición, a quienes las autoridades identifican como pandilleros o colaboradores.

El Ejecutivo también ha reconocido un margen de error en las detenciones y ha informado sobre la liberación de miles de personas. Por su parte, organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario y Cristosal han señalado denuncias de capturas arbitrarias, así como presuntas violaciones a derechos humanos dentro del sistema penitenciario.

El intercambio de declaraciones entre ambos mandatarios ocurre en medio de un debate internacional sobre las políticas de seguridad aplicadas en El Salvador y sus implicaciones en materia de derechos humanos.

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