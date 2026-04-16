Benefician a más de 800 personas con diversas acciones de apoyo

Crecer, empresa líder en ahorro e inversión, demuestra su sólido compromiso con la sostenibilidad y el apoyo a la sociedad salvadoreña, a través de diversas acciones de inversión social que ha desarrollado durante toda su existencia principalmente en las áreas de educación financiera, adulto mayor, formación de jóvenes, emprendimiento, apoyo a escuelas, entre otras.

Con motivo de la celebración de su aniversario número 28, la compañía desarrolló diversas actividades entre las que se destacan:

Donación de sillas de ruedas y herramientas de movilidad

Con esta actividad se inició la celebración de aniversario. Se trata de una donación que Crecer viene realizando desde hace ya casi 20 años y que busca mejorar las condiciones de movilización de los pensionados que sufren de algún tipo de discapacidad o limitación.

Para este aniversario, la donación tuvo 24 beneficiarios pensionados, elegidos mediante un estudio realizado por las trabajadoras sociales de Crecer y a partir de su nivel de limitación física. Atendiendo a ello, los pensionados fueron apoyados ya sea con una silla de ruedas, un bastón o una andadera, entre otros.

Donación de Sangre y apoyo a Cruz Roja Salvadoreña

También el apoyo a organismos de beneficencia fue parte de las actividades de aniversario. Así, Crecer realiza aportes económicos a Cruz Roja Salvadoreño y, además, organizó una jornada de voluntariado para realizar donaciones de sangre. Esta actividad es ya una tradición en Crecer.

Para la jornada se contó con 22 voluntarios y 13 donantes aptos para realizar su donación. Estas acciones que se realizan año con año buscan apoyar los esfuerzos por salvar vidas que realiza Cruz Roja y promover una cultura solidaria.

Intervención de Centro Escolar en Colonia San Ramón

Una de las actividades más significativas que Crecer ha realizado como parte de esta celebración es la intervención del Centro Escolar en Colonia San Ramón. Con esta actividad, se beneficiará a más de 800 estudiantes de diversos niveles escolares, invirtiendo en la renovación de espacios de convivencia para los estudiantes. Adicionalmente, Crecer activó nuevamente su voluntariado corporativo.

En la jornada de restauración y remozamiento participaron 60 voluntarios que realizaron acciones de limpieza, pintura y decoración de las áreas intervenidas. Así, Crecer comparte su celebración, apoyando la mejora de las condiciones de los estudiantes.

Una de las empresas con mejor reputación

A lo largo de su historia Crecer ha recibido diversos reconocimientos y en lo que ha transcurrido del 2026, ya acumula más nominaciones entre las que destacan:

Una de las empresas con mejor reputación del país y Top 3 en categoría AFP y Seguros del ranking del monitor Merco El Salvador.

Empresa con Mejor Servicio al Cliente en la región (Revista Summa).

Empresa con Mejor Talento Humano (Revista Summa).

Adicionalmente, Crecer es una de las mejores empresas de El Salvador al ser clasificada como EAA+ por calificadoras de riesgo.

“En Crecer creemos que si bien nuestro rol más importante es la gestión del ahorro, la inversión y la generación de retornos para multiplicar los recursos de nuestros clientes, nuestro impacto va más allá. Estos 28 años de operación nos han permitido desarrollar acciones que aportan al bienestar de las personas, especialmente de quienes más lo necesitan, a través de acciones concretas que impactan positivamente en sus vidas y en sus comunidades.” Indicó Ingrid Rodas, gerente de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad.

Compartir esta nota