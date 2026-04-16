Saca y su esposa han pagado apenas $5,545 de más de $4.4 millones por enriquecimiento ilícito

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ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el expresidente Elías Antonio Saca y su esposa, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, han pagado una cantidad mínima de la condena civil impuesta por enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con el Ministerio Público, ambos han reintegrado al Estado $5,545.75 de un total de $4,482,307.53 establecido en la sentencia emitida en enero de 2021. De ese monto, al exmandatario se le atribuyen $3,970,013.23, mientras que a su esposa $589,608.52.

Ante el bajo nivel de cumplimiento, la Fiscalía solicitó la ejecución forzosa de la condena, lo que derivó en una audiencia de liquidación realizada por la Cámara Primera de lo Civil. En este proceso se evalúa lo ya pagado, el saldo pendiente y los mecanismos para recuperar los fondos restantes.

Según lo expuesto por la representación fiscal, el Estado podría resarcirse mediante bienes incautados, cuentas previamente intervenidas y al menos un inmueble vinculado al caso, aunque no se detallaron públicamente estos activos.

Como parte de acciones recientes, el 11 de marzo de 2026 las autoridades reportaron la recuperación de 25 inmuebles y ocho productos financieros relacionados con el exmandatario, valorados en aproximadamente $9.6 millones. Estos bienes fueron obtenidos a través de procesos de extinción de dominio contra estructuras utilizadas para desviar fondos públicos.

Las investigaciones fiscales sostienen que durante el período presidencial 2004-2009 se emplearon sociedades para movilizar recursos estatales hacia cuentas personales y empresas, con los que posteriormente se adquirieron propiedades en distintos departamentos del país.

En paralelo, Saca cumple una condena penal de 10 años de prisión tras declararse culpable en 2018 por delitos de corrupción, incluyendo peculado y lavado de dinero. Además, en otro proceso fue condenado en 2019 por el pago indebido a una empleada judicial para obtener información sobre un caso en su contra.

La sentencia civil también establece una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos.

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