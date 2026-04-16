Recomendaciones para reducir el consumo de energía durante el verano

Fotografía : Pixabay

Ante el incremento en el consumo eléctrico durante la temporada de calor, AES El Salvador presentó una serie de recomendaciones prácticas dirigidas a las familias salvadoreñas, con el objetivo de promover el uso eficiente de la energía y contribuir al ahorro económico en los hogares.

Bajo el concepto “Operación Ahorro”, la compañía destaca que no es necesario sacrificar la comodidad para enfrentar las altas temperaturas, sino adoptar hábitos inteligentes que permitan optimizar el consumo eléctrico.

“El verano representa una de las épocas de mayor demanda energética en los hogares. Pequeños cambios en la rutina diaria pueden marcar una diferencia significativa en la factura eléctrica”, expresó David Alvarenga, Jefe de Grandes Clientes de AES El Salvador.

A continuación, los seis consejos clave compartidos por la empresa de energía:

1. Aprovechar el sol como secadora natural

Durante el verano, el calor permite que la ropa se seque rápidamente al aire libre. Prescindir de ciclos adicionales en la lavadora y tender la ropa al sol reduce el consumo energético y elimina la humedad de forma natural.

2. Mantener limpio y ordenado el refrigerador

El refrigerador es uno de los electrodomésticos que más energía consume en esta época. Evitar sobrecargarlo, reducir el tiempo de apertura y limpiar las bobinas traseras puede disminuir el gasto eléctrico hasta en un 15%, al facilitar el funcionamiento del motor.

3. Ventilar sin dejar entrar el calor

La recomendación es mantener las ventanas abiertas para permitir la circulación de aire, pero con cortinas cerradas para evitar la entrada directa del sol, lo que ayuda a conservar espacios más frescos sin necesidad de mayor consumo eléctrico.

4. Desconectar los “Vampiros Energéticos”

Muchos dispositivos continúan consumiendo energía aun cuando están apagados. Desconectarlos completamente cuando no estén en uso evita un gasto innecesario que, aunque pequeño, se acumula a lo largo del tiempo.

5. Planchar de una sola vez

Concentrar el planchado en un solo momento de la semana permite aprovechar el calor continuo de la plancha, evitando el gasto adicional que implica calentar el equipo repetidamente.

6. Optar por alternativas para refrescarse

Acciones simples como tomar una ducha o refrescarse con agua ayudan a reducir la temperatura corporal, disminuyendo la necesidad de utilizar ventiladores durante largos periodos o en altas velocidades.

Como parte de su estrategia de atención al cliente, AES El Salvador recordó que los usuarios pueden realizar gestiones como reportar fallas, consultar su consumo o pagar su factura a través de su aplicación móvil: AES El Salvador APP, evitando desplazamientos y optimizando su tiempo.

Con estas recomendaciones, la compañía busca fomentar una cultura de consumo responsable que permita a las familias enfrentar el calor sin afectar su economía.

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