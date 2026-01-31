Bukele ofrece cooperación a Kast para fortalecer el sistema penitenciario de Chile

Día a Día News

ElSalvador–El Salvador expresó su disposición a compartir con Chile la experiencia obtenida en su sistema penitenciario, tras la visita del presidente electo chileno, José Antonio Kast, quien recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y sostuvo un encuentro con el presidente Nayib Bukele en Casa Presidencial.

Durante la reunión, Bukele aseguró que el modelo salvadoreño, aunque no perfecto, ha logrado impedir que desde las cárceles se ordenen crímenes o exista acceso a comunicaciones ilícitas. “Nuestro sistema no es el mejor del mundo, pero sí uno de los más eficientes en Latinoamérica”, señaló.

Por su parte, Kast destacó los resultados de El Salvador en materia de seguridad y manifestó interés en adaptar algunos de sus mecanismos.

“Queremos conocer más a fondo su sistema penal, no para replicarlo exactamente, sino para perfeccionar el nuestro de acuerdo con nuestra realidad”, afirmó.

El líder chileno agradeció a El Salvador por ser, según sus palabras, “un faro de esperanza para los países que enfrentan el avance del crimen organizado”.

Kast, que asumirá la presidencia de Chile el próximo 11 de marzo tras vencer en las elecciones de diciembre con más del 58 % de los votos, subrayó que su país busca mejorar su sistema penitenciario y fortalecer las políticas de seguridad pública.

El encuentro entre ambos mandatarios concluyó con el compromiso de mantener la cooperación bilateral y el intercambio de experiencias en materia de justicia y seguridad.

