Bukele defiende representación de la diáspora y cuestiona críticas de la oposición

AME2421. CIUDAD ARCE (EL SALVADOR), 16/07/2024.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla en la inauguración del centro tecnológico de datos comercial, Data Trust, este martes en Ciudad Arce (El Salvador). Bukele inauguró el primer centro de datos comercial que pondrá a disposición de empresas públicas y privadas disponibilidad y seguridad en el manejo de sus datos y con el cual, según el mandatario, "se da un paso significativo hacia la modernización de la infraestructura tecnológica". EFE/Rodrigo Sura

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ElSalvador–El presidente, Nayib Bukele, respondió este lunes a los cuestionamientos sobre la redistribución de escaños en la Asamblea Legislativa, luego de la propuesta gubernamental de asignar diputaciones a la diáspora salvadoreña.

A través de una publicación en X, el mandatario afirmó que sectores de oposición sostienen que los salvadoreños en el exterior no deberían tener representación política porque “no viven en el país”. Bukele cuestionó esa postura y señaló que algunos de esos mismos sectores respaldan opiniones de organizaciones internacionales sobre asuntos nacionales.

El debate surgió tras la propuesta del Gobierno de destinar seis diputados a la representación de la diáspora salvadoreña dentro de la Asamblea Legislativa. La iniciativa contempla reducir cinco escaños al departamento de San Salvador y uno a La Libertad.

La diputada Marcela Villatoro, del partido Alianza Republicana Nacionalista, cuestionó la medida y aseguró que la redistribución podría contradecir el principio de representación proporcional establecido en la Constitución.

Según la legisladora, la asignación de diputados debe realizarse tomando como base la cantidad de población de cada departamento, por lo que considera que algunos sectores quedarían con menor representación legislativa.

La propuesta de redistribución de escaños continúa generando reacciones entre distintos actores políticos mientras se mantiene el debate sobre la participación de la diáspora en las decisiones legislativas del país.

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