Gasolinas y diésel aumentarán hasta $0.11 desde este 12 de mayo

Día a Día News

ElSalvador–Los precios de referencia de los combustibles en El Salvador registrarán un nuevo incremento para la quincena del 12 al 25 de mayo de 2026, según informó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).

El ajuste establece aumentos de $0.11 por galón para las gasolinas superior y regular, mientras que el diésel subirá $0.07 en las tres zonas del país.

En la zona central, la gasolina superior pasará a costar $4.74, la regular $4.41 y el diésel $4.44 por galón. En las zonas occidental y oriental, la gasolina superior tendrá un precio de $4.75, la regular $4.42 y el diésel se mantendrá en $4.44.

La DGEHM indicó que la variación responde a factores internacionales que continúan presionando el mercado petrolero. Entre ellos mencionó ataques a infraestructura petrolera en Emiratos Árabes Unidos, tensiones vinculadas al conflicto entre Estados Unidos e Irán y la reducción en los inventarios de combustibles en Estados Unidos.

Con este ajuste, los combustibles acumulan varios incrementos consecutivos en los últimos meses, acercando el precio de la gasolina superior a los $5 por galón.

El diésel, utilizado principalmente en transporte de carga, buses, microbuses y vehículos de trabajo, también refleja un incremento que podría impactar en costos de transporte y distribución de productos.

La vigencia de estos precios será hasta el próximo 25 de mayo, cuando la Dirección de Energía anuncie una nueva actualización para la siguiente quincena.

Compartir esta nota