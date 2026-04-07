Vence el plazo para que partidos convoquen a elecciones internas rumbo a elecciones de 2027

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ElSalvador–Este martes 7 de abril vence el plazo legal para que los partidos políticos en El Salvador convoquen a sus elecciones internas, proceso en el que deberán definir a sus candidatos para los comicios del 28 de febrero de 2027.

La disposición, recordada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), forma parte del calendario electoral que regula la selección de aspirantes a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, diputaciones de la Asamblea Legislativa y concejos municipales.

Hasta el cierre más reciente, varias fuerzas políticas ya habían avanzado en sus convocatorias y cronogramas internos. Entre ellas, Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), Fuerza Solidaria (FS), Partido de Concertación Nacional (PCN), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Vamos, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y Democracia Salvadoreña (DS), cada una con fechas y mecanismos propios para inscripción de aspirantes y votaciones internas.

En contraste, partidos como Nuevas Ideas, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Partido Independiente Salvadoreño (PAIS) aún no registraban convocatoria oficial hasta el último corte informado.

Según la Ley de Partidos Políticos, estos procesos deben realizarse mediante voto libre, directo, igualitario y secreto de los afiliados inscritos. Además, la normativa establece que la convocatoria a internas debe hacerse al menos seis meses antes del llamado oficial a elecciones por parte del TSE.

El organismo electoral, por su parte, deberá convocar a elecciones generales con al menos cuatro meses de anticipación. De acuerdo con el calendario vigente, esa convocatoria está prevista para el 30 de septiembre de 2026.

El cronograma también fija el 29 de julio de 2026 como fecha límite para que los partidos concluyan sus elecciones internas y definan a sus candidatos.

Posteriormente, los aspirantes seleccionados deberán cumplir con requisitos legales como la presentación de solvencias municipales, constancias del Impuesto sobre la Renta y certificaciones de la Corte de Cuentas emitidas en fechas cercanas a la convocatoria electoral.

La legislación también permite candidaturas únicas dentro de los partidos y exige la integración de planillas con al menos un 30 % de participación femenina en los listados para diputaciones y concejos municipales, incluyendo tanto propietarios como suplentes.

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