Bukele rinde homenaje a Arriaza Chicas y da su nombre a la Academia Nacional de Seguridad Pública

ElSalvador—El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, encabezó este martes la conmemoración de los 204 años de independencia, en un acto oficial que tuvo como escenario principal la memoria histórica y los cambios actuales en el país.

Durante su discurso, el mandatario rindió homenaje a Mauricio Antonio Arriaza Chicas, exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), quien falleció en 2024 mientras cumplía funciones. Bukele destacó que su compromiso fue clave dentro del proceso de fortalecimiento de la seguridad en El Salvador.

En ese contexto, anunció que la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) llevará el nombre de Arriaza Chicas como muestra de reconocimiento a su trayectoria. Explicó que la decisión busca enaltecer la memoria del exdirector y transmitir un mensaje a los futuros agentes sobre el deber de servir con honor, valentía y compromiso hacia el país.

El jefe de Estado subrayó que Arriaza Chicas fue el primer agente registrado en la corporación policial con el ONI 001 y el primero en portar el uniforme de la PNC. Según el presidente, su legado constituye un recordatorio de que la independencia y la seguridad requieren sacrificio y entrega de quienes dedican su vida a la nación.

En la misma ceremonia, Bukele informó sobre proyectos de infraestructura educativa. Anunció la remodelación del Centro Escolar Cantón Los Toles, en Ahuachapán, así como la pavimentación de la vía de acceso hacia la institución.

El gobernante detalló que la obra incluye 12 kilómetros de pavimentación, con el propósito de facilitar la conectividad hacia el cantón y hacia otros caseríos cercanos. La iniciativa forma parte de los planes de mejora del sistema educativo y de las condiciones de acceso a los centros escolares en diferentes comunidades del país.

La conmemoración de los 204 años de independencia finalizó con la presentación de estos anuncios, que combinaron el homenaje a figuras de la seguridad pública con nuevos proyectos en materia educativa e infraestructura.

